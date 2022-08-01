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DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili yeni gelişme! Karar TBMM'ye gönderildi

DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili yeni gelişme! Karar TBMM'ye gönderildi

DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki komisyon kararı, TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.

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Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki komisyon kararı, TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, geçtiğimiz günlerde toplanarak İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermişti.

Dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması istenen Aydeniz, İstanbul Kadıköy’de polis memuruna yumruk atmıştı.

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