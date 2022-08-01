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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a Almanya'dan talip geldi

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a Almanya'dan talip geldi

Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun'a Almanya Bundesliga'dan Schalke 04 talip oldu ve girişimlere başladı.

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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Joshua King ve Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir golcü oyuncu transferi daha yapılacak.

Resmi teklif yapılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. NTV Spor'un haberine göre; Serdar Dursun'nun en ciddi talibi Almanya'dan Schalke 04. Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerle temasa geçecek ve resmi teklifini iletecek.

La Liga ve Serie A'dan da talipleri var

30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar var. Serdar'ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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