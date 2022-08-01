İstanbul'da akılalmaz olay! İranlı iş adamı karısının kıyafetlerini işçisine giydirip...

İSTANBUL'da İranlı bir iş adamı, ailesinden aldığı 1 milyon liraya yakın parayı geri vermemek için akılalmaz bir plan yaptı. İş adamı, dükkanında çalıştığı işçisine karısının kıyafetlerini giydirip kendisini gasp ettirdi. Film gibi olayın başrollerini paylaşan ikiliden şoke eden itiraflar geldi.

Abone ol

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde 26 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İranlı bir iş adamı olan M.Ş. polisi arayıp eli bıçaklı bir kadın tarafından bıçaklanıp gasp edildiğini öne sürdü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler M.Ş.'nin hafif şekilde yaralandığını gördü.

Hastanede tedavi altına alınan M.Ş. ifadesinde; "Ailem bana 50 bin dolar göndermişti. Tanımadığım bir kadın geldi, bıçak çekti beni yaralayıp paraları alarak kaçtı" dedi.

Gaspı gerçekleştiren işçisi çıktı

Bunun üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa sürede şüpheli gaspçıya dair görüntülere ulaşıldı. Sözde kadın gaspçının birkaç sokak ilerde üzerindeki kıyafetleri çıkarıp çöp konteynerine bıraktığı görüldü. Durumdan şüphelenen polis gaspçının kadın değil M.R.H. isimli bir erkek olduğunu belirledi. M.R.H'nin ise iş adamına ait elektronik dükkanında çalışan olduğunu tespit etti.

Şoke eden o itiraflar

Yapılan detaylı çalışmalarda M.R.H'nin gasp olayından önce kadın kıyafetiyle evinden çıktığı saptandı. M.R.H, Beştelsiz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. M.R.H., patronu M.Ş'nin planlamasıyla bir gasp oyunu yaptıklarını itiraf etti. M.R.H., gasp sırasında kullandığı kıyafetleri de patronunun eşine ait olduğunu ve kendisine gasp için patronunun verdiğini söyledi.

"Gerçekçi olsun diye bıçak yarası açtım"

Gözaltına alınan sahte gaspçının ifadesi üzerine patron M.Ş.'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ş.'de ifadesinde; "Ailemin gönderdiği parayı geri vermemek için böyle bir plan yaptım. Gerçekçi olsun diye de kendime bıçak yarası açtım. Çalışanıma eşime ait kıyafetleri ben giydirdim" dediği öne sürüldü.

Öte yandan İranlı iş adamının evinde yapılan aramada gasp edildiğini söylediği paralar ve cep telefonu da bulundu. M.Ş. ve çalışanı M.R.H'ye emniyette 'suç uydurma' suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.