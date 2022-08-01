Metropoll anketi inanılmaz! Erdoğan'a rakip olan seçilirmiş Mansur Yavaş, Ali Babacan, Meral Akşener...

TÜRKİYE 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin havasına girmiş durumda. Anket şirketlerinin yayınladığı sonuçlar ise şaşkına çeviriyor. Son seçim anketi Metropoll Araştırma şirketinden geldi. Metropoll'e göre 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu hatta Ali Babacan bile çıksa seçilir. Erdoğan'a rakip olanlar içinde en çok oyu alan ise Mansur Yavaş görünüyor.

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2023 Türkiye Genel Seçimleri için yapılan son anket sonuçları hayli konuşulacak. Anketi Metropoll Araştırma şirketi yaptı. Bugün yayınlanan ankette cumhurbaşkanlığı ikinci tur senaryoları araştırıldı. Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına 2. turda kim çıksa oy verirsiniz sorusunun yöneltildiği anketteki sonuçlar hayli şaşırtıcı. Metropoll anketine göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan dahil kim çıkarsa çıksın Erdoğan'dan çok oy alıp seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı birinci turunda yüzde 50 üstü alan seçilirken, ikinci turunda en çok oyu alan isim seçilmiş olacak.

Metropoll'ün Temmuz ayının nabzını tuttuğu anketine göre 2. tur seçiminde Erdoğan'a rakip olması durumunda en yüksek oyu Mansur Yavaş yüzde 53.9'la alıyor. Erdoğan'ın oyu Mansur Yavaş rakibi olduğu taktirde yüzde 37.7'de kalıyor. Mansur Yavaş'tan sonra Erdoğan'a karşı en çok oyu Ekrem İmamoğlu yüzde 48.6 ile alıyor. Meral Akşener 3. sırada, Kemal Kılıçdaroğlu 4. sırada yer alıyor. İşte Metropoll'ün twitter hesabından paylaştığı anketin sonuçları:

Metropoll'ün Haziran ayı için yayınladığı anketteki sonuçlar da şöyleydi:

