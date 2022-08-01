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Hulusi Akar duyurdu! İşte geminin İstanbul'da olacağı tarih Tehlikeyi açıkladı

Hulusi Akar duyurdu! İşte geminin İstanbul'da olacağı tarih Tehlikeyi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl krizinde son durumla ilgili flaş açıklamalar yaptı. Ukrayna'dan bugün harekete geçen geminin yarın 15.00'te İstanbul'da bulunacağını söyledi. Bakan Akar, bu krizin çözülmemesi halinde büyük bir göç kriziyle karşılaşma tehlikesini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Ukrayna'dan harekete geçen tahıl yüklü gemiler için açıklama yaptı:
-(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek"

-(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.

-(Küresel gıda sorunu) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli."

-Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız.

-(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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