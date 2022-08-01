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2023 Türkiye seçiminde ilk kez oy kullanacak Z kuşağı kime oy verir! ORC'nin anketi ibretlik

2023 Türkiye seçiminde ilk kez oy kullanacak Z kuşağı kime oy verir! ORC'nin anketi ibretlik

TÜRKİYE 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacakların eğilimi araştırıldı. ORC tarafından yapılan anket sonuçlarına göre gençlerin tercihi 'hiçbiri'... Zira ankette ilk sırada 'kararsızım' seçeneği çıktı. Mevcut partiler içinde kararsızlardan sonra en çok oyu CHP ve İYİ Parti alırken, AK Parti 4. sırada yer aldı. ORC'nin anketi Z kuşağının eğilimi açısından çok büyük önem taşıyor...

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TÜRKİYE 2023 genel seçimlerinde 18 yaş üstü gençlik ilk kez oy kullanacak. Z kuşağı olarak nitelenen bu kesimin tercihini araştıran ORC, sosyal medya hesabı üzerinden sonuçları paylaştı. Araştırma 24-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında 51 ilde, ilk kez oy kullanacak toplam 2185 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına bakılacak olursa Z kuşağının büyük bir kısmı kararsız. Ankette kararsızlar yüzde 27 ile ilk sırada çıkarken, bu sonuçlar Z kuşağının yeni kurulan partilere de rağbet etmediğini gösterdi. ORC'nin ilk kez oy kullanacak seçmenlere sorulduğu "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusuna aldığı yanıtlar şöyle:
•Kararsızım %27,0
•CHP %22,5
•İyi Parti %18,6
•Ak Parti %11,9 

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