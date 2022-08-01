Öğretmen il dışı tayin 2022 sonuçları nereden bakılır TC ile sorgulama

Öğretmen il dışı tayin 2022 sonuçları MEB takvimine göre bugün yani 1 Ağustos'ta açıklanıyor. MEBBİS Öğretmen il dışı atama sonuçları 2022 belli oluyor. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Peki; Öğretmen il dışı tayin sonuçlarına nereden bakılır, nasıl sorgulanır?

Abone ol

Öğretmen il dışı tayın sonuçları bugun MEB sayfasında açıklanacak gözler personel.meb.gov.tr adresinde. Başvuruları MEBBİS ve personel.meb.gov.tr üzerinden alınmış olup Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; öğretmen il dışı atama sonuçları bugün belli olacak. Peki; Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEBBİS Öğretmen il dışı atama sonuçları 2022 için geri sayım başladı.

Öğretmen il dışı tayin sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. İlişik kesme 2 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek olup

Öğretmen il dışı tayın sonuçları ne zaman açıklanır:

Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos tarihinde açıklanacak. İlişik kesme 2 Ağustos 2022 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Öğretmen il içi atama başvuru şartları:

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,şartları aranacaktır.