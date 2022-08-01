Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısının tarihi belli oldu Kaç FETÖ'cü ihraç edildi?

Yüksek Askeri Şura'nın toplanma tarihi belli oldu. Askeri komuta kademesinde terfilerin ve emekliliklerin belirlendiği YAŞ Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos'ta toplanacak.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Akar, Yüksek Askeri Şura'nın 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağını bildirdi.

Akar ordudan ihraç edilen FETÖ mensubu sayısını da böyle duyurdu: "Bugüne kadar 24 bin 435 FETÖ mensubu ihraç edilmiştir. Bunlardan 2 bin 754'ünün de rütbesi geri alınmıştır."

YAŞ'ta Güler'in görev süresi uzayacak

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bu hafta toplanıyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatılacak. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları Hasan Küçükakyüz ve Adnan Özbal için de uzatma gündemde bulunuyor. Uzatma çıkmazsa, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanı olması bekleniyor.

Bu yılki YAŞ'ta yeni Orgeneraller de belirlenecek. Terfi sırasındaki Korgeneraller, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci, EDOK Komutanı Sinan Yayla, MSB Güvenlik Genel Müdürü İrfan Özsert; Hava Eğitim Komutanı Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı İsmail Güneykaya ve Hava Kuvvetleri Değerlendirme Başkanı Mehmet Özlü arasından Orgenerallik tercihi yapılacak.

YAŞ'ta her yıl yaklaşık 15 general ve amiral bir üst rütbeye, 50 civarında albay da general ve amiralliğe terfi ediyor. 40 general ve amiralin görev süresi uzatılırken, 30 civarında general ve amiral de emekli oluyor. TSK'da halen 266 general ve amiral bulunuyor. Bu yılki YAŞ toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Musa Avsever, ilk kez katılacak. Şurada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer alıyor.

Kardak komutanı terfi listesinde

Bu yıl terfi listesinde, FETÖ'nün kumpas davalarında 5 yıl hapis yatan Kardak kahramanı SAT komandosu tuğamiral Ercan Kireçtepe de bulunuyor. Kireçtepe, 30 Ocak 1996 gecesi Üsteğmen rütbesindeyken Ege'deki Kardak kayalıklarına dikilen Yunan bayrağını indirmiş ve adaya gideceği Zodiac botun yakıtı olmadığı için, o günün parası ile 16 milyon 730 bin lirayı cebinden ödeyerek, kendi kredi kartı ile benzin almıştı. 2018 yılında tuğamiral rütbesine yükselen Kireçtepe, halen SAT Komando Komutanı olarak görev yapıyor.