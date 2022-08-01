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Milas Zehra Bayır olayı nedir, Zehra Bayır kimdir, neden nasıl öldü?

Milas Zehra Bayır olayı nedir, Zehra Bayır kimdir, neden nasıl öldü?

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşanan Zehra Bayır olayı nedir, Zehra Bayır kimdir? Muğla Milas’ta meydana gelen olayda 18 yaşındaki genç kız feci şekilce can verdi. Olay sonrasında 3 kişi tutuklanırken kardeşinin tedavi masrafları için şarkı söyleyen Zehra Bayır memleketi Konya’da toprağa verildi. Peki, Zehra Bayır kimdir? Milas Zehra Bayır olayı nedir?

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KONYA'da 3 ay önce çalışmak için Muğla Milas'a gelen Zehra Bayır'ın ölümü gündem oldu. Olay, 24 Temmuz günü akşam saatlerinde Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre Zehra Bayır'a, işletme sahipleri, parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

Zehra Bayır'ın babası Oğuzhan Bayır, Konya'dan telefonla açıklamalarda bulundu. Bayır, "Kızımın nacakla başına vurmuşlar. Sonra da kemiklerini kırmışlar. Çok üzgünüm, kızımı kaybettim. Kızımı toprağa verdim ama artık ben de perişan durumdayım. Artık yanımdaki küçük kızımın tedavisine başlıyoruz" dedi.

Zehra Bayır kimdir: Henüz 18 yaşında olan Zehra Bayır kardeşinin tedavi masrafları için çalışıyor ve para biriktiriyordu. Milas’ta şarkı söyleyen Bayır memleketine geri döneceği esnada Milas’ta saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

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