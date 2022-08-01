Balta ile vura vura öldürdüler! Kahreden detaylar çıktı Zehra Bayır'ın babası: Telefonu o anda...
MUĞLA'da 18 yaşındaki Zehra Bayır, balta ile öldürüldükten sonra cesedi göle atıldı. Genç kıza bu vahşeti yapanlar çalıştığı işletmenin sahipleriydi. Zehra pavyonda kardeşinin tedavi masrafları için çalışmıştı. Biriken toplu parasını istediğinde de öldürüldü. Zehra Bayır'ın babası konuştu.
KONYA 'nın Karapınar ilçesinde oturan Zehra Bayır, madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için 3 ay önce Muğla'nın Milas ilçesine giderek bir pavyonda çalışmaya başladı.
Pavyonda şarkıcılık yapan Zehra Bayır, iddiaya göre 24 Temmuz'da alacağını vermedikleri için tartıştığı işletme sahiplerince başına sert bir cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı.
Zehra Bayır'ın cenazesi 26 Temmuz'da memleketi Konya'da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kızı Zehra ile en son nisan ayında görüşen 4 çocuk babası Oğuzhan Bayır (47) konuştu.