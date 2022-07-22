İzzet Antebi kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İzzet Antebi ne iş yapıyor, mesleği ne?

İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce Antebi'nin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını ileri sürdü. Sarı, Antebi ve Şıkel'ın konuşmalarını ifşa etti. Yaşananların ardından İzzet Antebi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak edildi.

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Şimdilerde oyuncu Tuvana Türkay ile sevgili olan İzzet Antebi, magazin gündeminde sık sık duyuluyor. 12 yıllık evliliği sonrası ünlü manken Tuvana Türkay'la birlikte olan İzzet Antebi'nin darbedildiği iddiaları gündeme gelmişti. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İzzet Antebi, 2009 yılında evlendiği Didem Sarı'dan geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanmıştı. Mila ve Moris Mert adında iki çocukları bulunan çift, velayet konusunda da ortak vekalete imza attı.

Oyuncu Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açan ve sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan şaşırtıcı paylaşımlar geldi.

Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce eski eşinin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını iddia etti. Didem Sarı, Antebi ve Çağla Şıkel'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği konuşmaları ifşa etti. 24 Eylül 2021'de boşanan çiftten Didem Sarı'nın yayınladığı konuşmaların, 28 Ekim'de gerçekleştiği dikkatlerden kaçmadı.

Yaşananların ardından Antebi, ilk kez Habertürk'ten Reşit Özet'e konuştu. İş insanı aşk iddialarını yalanlarken, "Çağla Hanım benim dostum, hayatımızda da hiçbir zaman aşk ilişkisi olmadı. Yani bu iki dostun arasındaki konuşmaları yayınlanacak kadar rezalet bir durum. Kafası da yerinde değil ki 28 Ekim'de olan bir şeyi "evliyken" falan diye yazıyor yani... 24 Eylül'de boşanmış bir çiftin 28 Ekim'deki bir yazışmayla falan ne ilgisi olacak? Çok rezalet bir durum var ortada. Anladığım kadarıyla maalesef kişi ne yaptığını bilmiyor." dedi.

İzzet Antebi kimdir

1 Haziran 1977 tarihinde dünyaya gelen İzzet Antebi, ünlü iş insanı Moris Antebi'nin oğludur.

Kariyerini ailesiyle birlikte yürüttüğü Üniteks isimli aile şirketinde ilerleten İzzet Antebi, şirketin yönetiminde söz sahibidir.

Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır.

Uzun yıllar mutlu bir evlilik tablosu çizdiği eşi Didem Antebi ile ayrılık kararı alan İzzet Antebi, 2009 yılında başladıkları ilişkiyi noktaladı. Çiftin evliliklerinden iki çocukları bulunuyor.

İzzet Antebi şimdilerde oyuncu Tuvana Türkay ile birliktelik yaşıyor.