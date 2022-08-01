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İstanbul’un enflasyonunda 24 yıllık rekor! 1998’den beri en yüksek seviyesinde

İstanbul’un enflasyonunda 24 yıllık rekor! 1998’den beri en yüksek seviyesinde

İstanbul'da temmuz ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,09, toptan fiyatlar ise yüzde 3,10 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,09, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 artış kaydetti.

2021 Temmuz ayına göre 2022 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,11, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87,95 olarak gerçekleşmiştir.

Temmuz 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,31, ev eşyası harcamalarında yüzde 7,70, gıda harcamalarında yüzde 4,83, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,44, giyim harcamalarında yüzde 2,63, konut harcamalarında yüzde 2,15 ve diğer harcamalarında yüzde 0,81 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda ise yüzde 4,55 azalış görüldü.

Temmuz 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,03, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,99, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,97 artış, madenler grubunda yüzde 7,51, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,97, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,72 azalış izlendi. Söz konusu dönemde mensucat grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

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