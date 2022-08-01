1 Ağustos altın yükseliyor! Gram 1022 lira oldu İslam Memiş 'zirve yapar' dedi tarihi açıkladı
Ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı geçtiğimiz haftayı 1.017,3 liradan tamamladı 1 Ağustos haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları belli oldu. Yükseliş sürüyor. İslam Memiş de yatırımcıya kritik mesajlar verdi ve fiyatlar için bakın ne söyledi...
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 17:20 itibari ile 1.022 liradan işlem görüyor. Dolar 17.94, Euro da 18.40 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.670 lira, Cumhuriyet altını da 6.824 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, su dakikalarda 1.764,6 dolardan işlem görüyor.
Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin geçen hafta altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.
İslam Memiş de T100'deki yazısında tarih verdi ve bakın neler söyledi:
-Temmuz’un son işlem haftasında yani çarşamba-perşembe günleri Eylül’ün sinyalini aldık. Eylül’de para piyasalarında çarşı pazar karışır! Ondan sebep Ağustos ayını alım yönünde son şans ayı olacağını düşünüyorum.