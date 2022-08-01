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Tatile memleketi Manavgat'a giden genç öğretmenin hazin ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tatile memleketi Manavgat'a giden genç öğretmenin hazin ölümü

MANAVGAT ilçesinde serinlemek için girdiği Köprüçay'da akıntıya kapıldıktan sonra cesedi bulunan gencin tatil için memleketi Antalya'ya geldiği ve İstanbul’da sınıf öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş ilçesinden akrabası olan arkadaşlarıyla piknik yapmak için mahalleye gelen Mehmet Özdemir (28), serinlemek için Köprüçay'a girdi.

Genç, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cesedi 700 metre ileride bulundu
Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve Side Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan aramada, Özdemir’in cansız bedeni, suya girdiği noktadan 700 metre ileride bulundu.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özdemir’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç öğretmenin sınıf öğretmeni olarak İstanbul’da görev yaptığı ve tatil için memleketi Antalya’ya gediği öğrenildi.
(AK-İA-BA-Y) 

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