İşitme engelliler için devrim gibi icat! Konuşmaları yazıya çeviriyor...

Lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan XRAI Glass, gözlükleri ilk kez deneyen sağır bir kadının dikkat çekici bir videosunu ve yeni teknolojiye verdiği hoş tepkiyi yayınladı. İletişim kurmak için işaret dilini kullanan Diana, önündeki gözlükte beliren metin karşısında şaşkına döndü ve bu yeni teknolojiye "onur duyduğunu" söyledi.