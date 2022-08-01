İşitme engelliler için devrim gibi icat! Konuşmaları yazıya çeviriyor...
XRAI Glass şirketi, işitme engellilerin, ortamdaki konuşmaları alt yazı ile okuyabilmelerini sağlayan bir gözlüğü piyasaya sürdü.
İşitme engellilerin en büyük sorunu, şüphesiz bulundukları ortamda işaret dili bilen olmaması. XRAI Glass isimli şirket, bu sorunu ortadan kaldırabilmek için bir gözlük geliştirdi. Gözlük, ortamdaki sesleri algılayıp yazıya dönüştürüyor. Bu sayede işitme engelliler, konuşulanları alt yazılı şekilde okuyabiliyor.
Şirketin "türünün ilk örneği" olduğunu söylediği telefona bağlanan AR akıllı gözlükleri, sesi anında kullanıcının gözlerinin önünde görüntüleyebileceği altyazılara dönüştürerek işitme engellilerin günlük konuşmalara katılmasını sağlamayı amaçlıyor.
Akıllı gözlük ses tanıma özelliği ile kimin konuştuğunu belirtebiliyor
Yazılımın ses tanıma özelliği kimin konuştuğunu bile belirleyebiliyor. Şirket, teknolojinin dilleri çevirmek üzere geliştirmeyi umuyor. Ayrıca XRAI Glass, 2023 yılı sonuna kadar 70 bin kişiye ulaşmayı amaçlıyor.
Lansmanı geçtiğimiz günlerde yapılan XRAI Glass, gözlükleri ilk kez deneyen sağır bir kadının dikkat çekici bir videosunu ve yeni teknolojiye verdiği hoş tepkiyi yayınladı. İletişim kurmak için işaret dilini kullanan Diana, önündeki gözlükte beliren metin karşısında şaşkına döndü ve bu yeni teknolojiye "onur duyduğunu" söyledi.