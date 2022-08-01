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Boya fabrikasında patlama oldu! Ağır yaralı işçiler var yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Boya fabrikasında patlama oldu! Ağır yaralı işçiler var yangın söndürüldü

 TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında patlama oldu. Patlamanın nedeni bilinmezken 3 işçinin ağır yaralandığı bildirildi.

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

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