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Doya Doya Moda Selen Özcan kimdir, kaç yaşında? Selen Özcan instagram hesabı nedir?

Doya Doya Moda Selen Özcan kimdir, kaç yaşında? Selen Özcan instagram hesabı nedir?

TV8 ekranlarının en çok izlenen moda yarışması Doya Doya Moda başladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Selen Özcan oldu. Hem kıyafet seçimi hem de jüri ile girdiği polemiklerle ilk günden dikkatleri çeken Doya Doya Mosa Selen kimdir, kaç yaşında?

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TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Doya Doya Moda TV8 ekranlarında başladı. Daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışmanın yarışmacıları da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle ilk bölümden dikkatleri üzerine çeken Selen kimdir, Doya Doya Moda Selen Özcan kaç yaşında, instagram hesabı nedir?

Doya Doya Moda’nın yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Selen Özcan, 24 yaşında aslen Kayserili ve İstanbul’da yaşıyor. Koç burcu olan Selen Özcan, Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencidir. Geçtiğimiz aylarda Lezzet Düşkünleri adlı programa katılan Selen, programa kardeşiyle katılmıştı. Tarzına ve kombinlerine çok güvendiğini söyleyen Selen, programda uzun süre kalacağını iddia ediyor.

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