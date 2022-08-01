Çanakkale'de orman yangını çıktı! Rüzgar kötü etkiliyor ekipler bölgede
Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son yangın haberi Çanakkale'den... Rüzgarın etkisi ile alevler büyüyor. Çok sayıda personel bölgede...Abone ol
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.
Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.