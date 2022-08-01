Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kafilesi! Yeni stoperler kadroda mı?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Slovacko maçı öncesi UEFA listesini güncelledi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarıldı. Mauricio Lemos ve Mergin Berisha'nın yanı sıra yeni stoperler Luan Peres ile Gustavo Henrique listeye dahil edildi.

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 4 Ağustos'ta Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maç öncesinde oyuncu listesini güncelledi.

Listeden çıkarılan ve eklenen isimler

Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mergim Berisha listeye eklenen isimler oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesine göre Fenerbahçe, Slovacko maçı öncesinde 25 kişilik oyuncu listesi bildirdi. Listede yeni transferler Luan Peres ile Gustavo Henrique de yer aldı.

Listede uzun süre sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra takımda düşünülmeyen Max Meyer, Steven Caulker ve Samatta da kadroda yer almadı. Sarı Lacivertliler'in yeni transfer Tiago Çukur da UEFA kadrosunda olmayan isimlerden biri oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Deigo Ross, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya