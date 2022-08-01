Bakan Soylu 'planlı provokasyon' dedi Cemevlerine saldırı için yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da üç cemevine yapılan saldırılar için 'eski Türkiye alışkanlığı' diyerek "Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır" açıklaması yaptı

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Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama daha geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 cemevine yönelik provokatif saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." dedi.