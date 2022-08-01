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Bakan Soylu 'planlı provokasyon' dedi Cemevlerine saldırı için yeni açıklama

Bakan Soylu 'planlı provokasyon' dedi Cemevlerine saldırı için yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da üç cemevine yapılan saldırılar için 'eski Türkiye alışkanlığı' diyerek "Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır" açıklaması yaptı

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Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama daha geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 cemevine yönelik provokatif saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." dedi.

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