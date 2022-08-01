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Kimyasal patlamanın yaşandığı fabrikayla ilgili şaşırtan ayrıntı meğer 5 yıl önce

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kimyasal patlamanın yaşandığı fabrikayla ilgili şaşırtan ayrıntı meğer 5 yıl önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimyasal patlamanın yaşandığı fabrika, 5 yıl önce yanarak kül olmuş.

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan bir boya fabrikasında ürün testi sırasında kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık sevk edilerek durumu ağır 3 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 yıl önce yanarak kül olmuş
Söz konusu kimyasal patlamanın yaşandığı fabrikanın 2017 Temmuz Ayında çıkan yangında tamamen yanarak kül olmuştu. O zaman çıkan yangına yaklaşık 100 itfaiye aracı müdahale etmişti. Tüm çabalara rağmen boya fabrikasından eser kalmamıştı.

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