Rizespor'dan ismi Fenerbahçe ile anılan Gökhan Akkan açıklaması

Kaleci arayışındaki Fenerbahçe'nin, Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştığı transfer haberleri arasındaydı. Rizespor'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama geldi.

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Rizespor yönetimiyle bir süredir Gökhan Akkan'ın transferi için görüşme halinde olduğu söylenen Fenerbahçe'nin, uzun süredir devam eden pazarlıkların sonucunda anlaşmayı sağladığı iddia edilmişti.

27 yaşındaki kalecinin kamuoyunda yer alan haberlerde Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edilirken konuyla ilgili Rizespor'dan da bir açıklama geldi.

Rizespor: Herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmüyoruz

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bazı basın organlarında kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir."