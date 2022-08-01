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İYİ Parti'ye katılan Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in danışmanı oldu

İYİ Parti'ye katılan Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in danışmanı oldu

İYİ Parti'ye katılan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'un İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığına atandığı açıklandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz Mayıs ayında partisinin İstanbul’daki 100 bininci ve diğer yeni üyelerine, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik ile rozetlerini takmıştı.

Partiye katılanlar arasında, Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik ve yağma davalarından toplam 43,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok da yer almıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Üçok'un Akşener'in danışmanlığına atandığını duyurdu.

Saymaz, "Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığına atandı" ifadesini kullandı.

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