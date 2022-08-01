Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması! Fenerbahçe...

Çaykur Rizespor, ismi Fenerbahçe ile ciddi bir şekilde anılan kaleci Gökhan Akkan için herhangi bir transfer görüşmesi gerçekleştirmediğini açıkladı.

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Fenerbahçe uzun süredir Altay Bayındır'ın arkasına tecrübeli ve güvenilir bir file bekçisi transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertlilerde bu transfer için pek çok isim gündeme gelmiş ancak bir netice elde edilememişti.

Fenerbahçe için son zamanlarda ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen başarılı eldiven Gökhan Akkan ismi öne çıkıyordu.

27 yaşındaki kalecinin kamuoyunda yer alan haberlerde Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edilirken konuyla ilgili Rizespor'dan da bir açıklama geldi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın organlarında kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir."