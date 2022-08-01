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Fenerbahçe-Slovacko maçı biletlerinin satışına başlandı! Fiyatlara bakın

Fenerbahçe-Slovacko maçı biletlerinin satışına başlandı! Fiyatlara bakın

 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'da yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere bilet satışı başladı. Yarın saat 15.00'den itibaren Fenerbahçe kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine satışı yapılacak biletlerin, 3 Ağustos Çarşamba günü de aynı saatte genel satışa sunulacağı bildirildi.

Sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak satışlarda, bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto tribünü 180 lira,

Fenerium üst-maraton üst A-I blok 220 lira

Fenerium üst-maraton üst B- H blok 250 lira

Fenerium üst-maraton üst C-G blok 330 lira

Fenerium üst-maraton üst D-F blok 360 lira

Fenerium üst-maraton üst E blok 400 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok 450 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok 570 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok 730 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok 880 lira

maraton alt E blok 1.100 lira ve

Fenerium alt Avis E blok 3 bin 800 lira.

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