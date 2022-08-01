Okan Buruk 2 ismi daha Galatasaray'dan gönderiyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2 futbolcunun daha biletini kesti. Kamp performanslarında istenileni veremeyen Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau'ya yol gözüktü.

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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray’da gelecek sezonda kadroda yer almayacak isimler yavaş yavaş belli oluyor.

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde teknik direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda, iki ismi kadroda düşünmediğini bildirdi.

Kamp performanslarını beğenmedi

Okan Buruk geçen sezon 6.5 milyon euroya transfer edilen Alexandru Cicaldau ile 2018 yılından beri Galatasaray'da olan Ömer Bayram'ın kamp performansını beğenmedi.

Ömer Bayram'ın talipleri

Genç çalıştırıcı, iki ismin yeni sezon planlamasında olmayacağını yönetime bildirdi. Süper Lig temsilcileri Gaziantep FK, Giresunspor ve Karagümrük'ün Ömer Bayram ile ilgilendiği, 31 yaşındaki futbolcunun bu takımlardan birine transfer olacağı düşünülüyor.

Cicaldau'ya Türkiye'den 3 talip

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Rumen futbolcusu Cicaldau’ya yine Karagümrük'ün yanı sıra Sivasspor ile Kasımpaşa talip oldu. Ayrıca İtalya ve Romanya'dan da Cicaldau ile ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek'in Ömer Bayram'ın bonservisiyle, Cicaldau'nun ise kiralık olarak gönderilmesi için görüşmelere başlaması bekleniyor.