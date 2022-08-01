Putin'den Avrupa insanının düştüğü kriz için konuştu: Sorumlusu politikacılarınız

Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'nın sürüklendiği gıda ve enerji kriziyle ilgili konuşarak bunun sorumlusunun Batılı politikacılar olduğunu söyledi.

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Rusya lideri Vladimir Putin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ilkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulayan Batılı politikacılar tarafından ‘çöpe atıldığını’ belirtti. Rus lider, Avrupalıların yaşam kalitesindeki düşüşün Batılı politikacıları ilgilendirmediğine dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, metalurji endüstrisindeki durum ile ilgili düzenlenen toplantıda DTÖ ilkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulayan Batılı politikacılar tarafından ‘çöpe atıldığını’ söyledi.

Rus lider, “Başta Avrupa’dakiler olmak üzere sıradan vatandaşların refah ve yaşam kalitelerindeki düşüş Batılı politikacıları ilgilendirmiyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün ilkelerine bağlılık gibi şeylerden bahsetmiyorum bile, onlar çöpe atılmış durumda. Görünüşe göre bazı Batılı ortaklarımız artık bu ilkeleri hatırlamak bile istemiyor, zira bunu konuşmak utanç verici” diye konuştu.

‘Yerli metalurji uzmanlarının çalışmalarına getirilen kısıtlamaların haksız rekabetin açık bir göstergesi olduğuna’ dikkat çeken Putin, “Bunu diğer endüstrilerde de görüyoruz, yaptırımlar Batılı ülkelerin dünya metalurji alanında liderlerden biri olan Rus iş dünyasını kontrol altına alma ve piyasaları kendi lehlerine yeniden paylaşma girişimleridir” ifadelerini kullandı.

Rus lider, Batılı ülkelerin Rus çelik çalışanlarının dış pazarlardaki çalışmalarına kısıtlamalar getirdiğini ve Rusya'da inşaat demiri, haddelenmiş metal ve çelik levhaların üretimi için belirli bileşenlerin satın alınmasını yasakladığını hatırlattı.

“Bu kararlar Batılı ülkeler tarafından güncel, konjonktürel ve ne dünya siyasetindeki ne de dünya ekonomisindeki gerçekleri yansıtmayan siyasi çıkarlar uğruna alınmıştır” diyen Putin, bununla birlikte yaptırımlar uygulamaya konulurken ‘küresel pazardaki yapı malzemelerinin maliyetindeki artış ve küresel enflasyondaki genel yükselme dahil olmak üzere bariz, anlaşılır sonuçların bile dikkate alınmadığını’ vurguladı ve enerji alanında benzer bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.

‘Rusya, dost olmayan ülkelerle kendi zararına çalışmayacak’

Putin, “Rusya, bugünün herhangi bir siyasi çekişmeye bakılmaksızın yabancı alıcılar ve ortaklar için her zaman güvenilir ve sorumlu bir metalurji ürünleri tedarikçisi olacak. Karşılıklı yarar sağlayan, öngörülebilir ticari işbirliği niyetinde olanlar için de güvenilir ortak olacağız. Ancak bize karşı açıkça düşmanca davrananlar ile kendi zararımıza çalışmayacağız. Bu sadece metal pazarı için değil, diğer ihraç ürünlerimiz için de geçerlidir”vurgusunu yaptı.