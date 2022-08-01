Rusya hakkında çarpıcı iddia! 40 tona yakın altın kaçırıldı deniyor

ABD basını tarafından Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın Ukrayna ile savaş süresince ekonomiyi ayakta tutabilmek için Sudan'dan altın kaçırdığı iddia edildi. Rusya'nın altın kaçırma görevini " Wagner" adındaki paralı askerlerden oluşan birliğe verdiği öne sürüldü. Sudanlı bazı resmi kaynaklar ülkeden Rusya'ya kaçak yollarla 40 tona yakın altın transferi yapıldığını kabul etti.

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ABD basını Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse edebilmek ve ekonomisini ayakta tutabilmek için Sudan'dan altın kaçırdığını yazdı. Altın kaçırma operasyonunu ise Rusya'nın paralı askerlerden oluşan özel askeri birlik Wagner'in yaptığı iddia ediliyor.

16 uçak havalandı

Bu iddialar Amerikan CNN International haber kanalına ait. Habere göre Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından son 1,5 yılda 16 kez Sudan'dan kaçırılan altınları taşıyan uçaklar havalandı. Kimi zaman Sudanlı yetkililer uçuşları engellemek istese de Rus yanlısı Sudan yönetimi uçuşların gerçekleşmesini sağladı.

"Ekonomik yaptırımları en az zararla atlatmak için bu yola başvuruldu"

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak ve ekonomisini ayakta tutabilmek için bu yola başvurduğu iddia ediliyor.

Moskova yönetimi askeri yönetimin hakim olduğu Sudan'a altın karşılığı destek veriyor ve ayakta kalmasını sağlıyor. ABD'li uzmanlar Rusya'nın Sudan'daki 2021 askeri darbesini de desteklediğinin de altını çiziyor.

Rusya'nın altın operasyonunu yöneten ismin Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu belirtiliyor. 61 yaşındaki Prigozin aralarında Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor.