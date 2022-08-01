Karanlıkta kalan adam Peygamber hadisiyle hareket ediyor yapabildikleri şaşırttı
GÜMÜŞHANE'de yaşlı adam görmeyen gözleriyle yıllardır binlerce fidanı toprakla buluşturuyor. Fidanlarına bakım için huzurevini terk edip köyüne dönen yaşlı adamın, görmemesine rağmen yapabildikleri dikkat çekti. İlginç hikayesini anlatan Tefvik Celep, Hz. Muhammed'in (SAV) hadisini hatırlattı.
Şiran'a bağlı Boğazyayla köyünde tek başına hayatını devam ettirirken, son 2 yıldır Bayburt’taki huzurevinde kalmaya başlayan Tevfik Celep, diktiği fidanların bakımını yapabilmek için huzurevinden izin alarak geçici süreliğine köyüne döndü.
37 yıldır hiç görmüyor: Çocukken kafasını sert bir şekilde çarpmasının ardından görme yetisinin bir kısmını kaybeden, babasının yıldırım çarpması sonucu vefat etmesiyle hayatı alt üst olan 83 yaşındaki Celep, 46 yaşına geldiğinde ise görme yetisini tamamen kaybetti.
Görmeden eski yolları kullanıp komşu köye bile gidiyor
22 yıl önce yakalandığı ağır hastalığın tedavisi için gönderilen cevizleri yemeyerek evinin bahçesine dikerek köyünün çehresini değiştiren Celep, evinin avlusundaki bahçesinde ceviz fidanlarını kendi elleriyle büyüterek, görmemesine rağmen çevreyi tanıdığı için eski yollardan komşu köylere bile gidebiliyor.
İlkokulda en sevdiği derslerden birisi olan resim dersinde öğrendiklerinin etkisiyle görmeyen gözleriyle gazbeton ve ağaç dallarından yaptığı heykellerle zamanını geçiren Celep, diktiği fidanların bakımını hemen her gün yapıyor, onları seviyor, topraklarını çapalıyor, sularını veriyor.