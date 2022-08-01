Karanlıkta kalan adam Peygamber hadisiyle hareket ediyor yapabildikleri şaşırttı

İlkokulda en sevdiği derslerden birisi olan resim dersinde öğrendiklerinin etkisiyle görmeyen gözleriyle gazbeton ve ağaç dallarından yaptığı heykellerle zamanını geçiren Celep, diktiği fidanların bakımını hemen her gün yapıyor, onları seviyor, topraklarını çapalıyor, sularını veriyor.