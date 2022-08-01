BIST 2.642
DOLAR 17,94
EURO 18,39
ALTIN 1.021,16
HABER /  GÜNCEL

Zeynep Billur Özkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zeynep Billur Özkaya ne iş yapıyor?

Zeynep Billur Özkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zeynep Billur Özkaya ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının en çok izlenen moda yarışması Doya Doya Moda başladı. Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Zeynep Billur Özkaya oldu. Hem kıyafet seçimi hem de jüri ile girdiği polemiklerle ilk günden dikkatleri çeken Doya Doya Moda Zeynep Billur Özkaya kimdir, kaç yaşında?

Abone ol

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Doya Doya Moda TV8 ekranlarında başladı. Daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışmanın yarışmacıları da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle ilk bölümden dikkatleri üzerine çeken Zeynep Billur Özkaya kimdir, Doya Doya Moda Zeynep Billur Özkaya kaç yaşında, instagram hesabı nedir?

Zeynep Billur kimdir, mesleği nedir: 

Zeynep Billur Özkaya 32 yaşındadır. Aslen Erzincanlı olan Özkaya Anaokulu öğretmenliğini bitirdi. Uludağ, aynı zamanda mimarlık eğitimi almış ve şu anda iç mimarlık yapmaktadır.

Zeynep Billur Uludağ kimdir: 

Zeynep Billur Uludağ, daha önce 'Yemekteyiz' programına katılmıştı. 'En İyi Benim' isimli programda da ekrana çıkan Uludağ, yarışmada iddialı sözleriyle şimdiden dikkat çekti

ÖNCEKİ HABERLER
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Merkez Bankası'na destek! Diyanet'e yine fena çattı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Merkez Bankası'na destek! Diyanet'e yine fena çattı
Okan Buruk 2 ismi daha Galatasaray'dan gönderiyor
Okan Buruk 2 ismi daha Galatasaray'dan gönderiyor
Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?
Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?
İYİ Parti'ye katılan Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in danışmanı oldu
İYİ Parti'ye katılan Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in danışmanı oldu
Doya Doya Moda Tina Özdemir kimdir, kaç yaşında, kardeşinin hastalığı nedir?
Doya Doya Moda Tina Özdemir kimdir, kaç yaşında, kardeşinin hastalığı nedir?
Suudi Arabistan'da Türk okulları yeniden hizmet verecek
Suudi Arabistan'da Türk okulları yeniden hizmet verecek
Rizespor'dan ismi Fenerbahçe ile anılan Gökhan Akkan açıklaması
Rizespor'dan ismi Fenerbahçe ile anılan Gökhan Akkan açıklaması
Anaokul, ilkokul uyum haftasın ne zaman MEB kaç gün sürecek?
Anaokul, ilkokul uyum haftasın ne zaman MEB kaç gün sürecek?
Bakan Soylu 'planlı provokasyon' dedi Cemevlerine saldırı için yeni açıklama
Bakan Soylu 'planlı provokasyon' dedi Cemevlerine saldırı için yeni açıklama
Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü
Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü