Kabine toplantısı başladı! Dar gelirliler gelecek haberleri bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Dar gelirliler için kredi kartı düzenlemesinden, sosyal konut projesine kadar pek çok konu ele alınacak.

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Merakla beklenen bugün yapılması beklenen Kabine toplandı. Tahıl koridoru, terörle mücadele, ekonomideki son durum ve yapılacak yeni düzenlemelerin ele alınacağı kritik toplantıda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masada olacak.