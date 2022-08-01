BIST 2.650
DOLAR 17,94
EURO 18,42
ALTIN 1.021,57
HABER /  GÜNCEL

Kabine toplantısı başladı! Dar gelirliler gelecek haberleri bekliyor

Kabine toplantısı başladı! Dar gelirliler gelecek haberleri bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Dar gelirliler için kredi kartı düzenlemesinden, sosyal konut projesine kadar pek çok konu ele alınacak.

Abone ol

Merakla beklenen bugün yapılması beklenen Kabine toplandı. Tahıl koridoru, terörle mücadele, ekonomideki son durum ve yapılacak yeni düzenlemelerin ele alınacağı kritik toplantıda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masada olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bugün başladı 1 hafta sürecek! Meteorolojiden yağmur ve aşı sıcak haberi : Bursa, İstanbul, Samsun
Foto Galeri Bugün başladı 1 hafta sürecek! Meteorolojiden yağmur ve aşı sıcak haberi : Bursa, İstanbul, Samsun Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den Avrupa insanının düştüğü kriz için konuştu: Sorumlusu politikacılarınız
Putin'den Avrupa insanının düştüğü kriz için konuştu: Sorumlusu politikacılarınız
Yıllık izin hakkından vazgeçilir mi işten çıkarılan işçinin yıllık izin hakkı nedir?
Yıllık izin hakkından vazgeçilir mi işten çıkarılan işçinin yıllık izin hakkı nedir?
Fransa'da son 63 yılın en kurak temmuzu yaşandı
Fransa'da son 63 yılın en kurak temmuzu yaşandı
Zeynep Billur Özkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zeynep Billur Özkaya ne iş yapıyor?
Zeynep Billur Özkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zeynep Billur Özkaya ne iş yapıyor?
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Merkez Bankası'na destek! Diyanet'e yine fena çattı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Merkez Bankası'na destek! Diyanet'e yine fena çattı
Okan Buruk 2 ismi daha Galatasaray'dan gönderiyor
Okan Buruk 2 ismi daha Galatasaray'dan gönderiyor
Doya Doya Moda Tina Özdemir kardeşi kim, hastalığı ne?
Doya Doya Moda Tina Özdemir kardeşi kim, hastalığı ne?
Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?
Zeytin Ağacı dizisi 1. sezon kaç bölüm Zeytin Ağacı konusu nedir?
İYİ Parti'ye katılan Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in danışmanı oldu
İYİ Parti'ye katılan Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in danışmanı oldu
Büyük para kazanma vaddine inandılar gelen mesajla çılgına döndüler
Büyük para kazanma vaddine inandılar gelen mesajla çılgına döndüler