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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 5'i çocuk 7 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 5'i çocuk 7 kişi öldü

ABD’de feci bir kaza meydana geldi. Illinois eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

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Eyalet Polisi, Chicago'nun yaklaşık 90 kilometre kuzeybatısındaki Hampshire kentine yakın otobanda bir minibüs ile otomobilin sabah saatlerinde kafa kafaya çarpıştığını açıkladı.

Kazaya ters yönde hızla gittiği belirtilen minibüsün sebep olduğu düşünülürken, minibüste bulunan 1 kadın ve 5 çocukla diğer aracın kadın sürücüsünün olay yerinde öldüğü bildirildi.

Minibüs şoförünün de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, hayatını kaybeden çocukların 5 ila 13 yaş aralığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ABD
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