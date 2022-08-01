BIST 2.656
DOLAR 17,92
EURO 18,42
ALTIN 1.018,52
HABER /  GÜNCEL

Adana’da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Adana’da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Adana’da 2 gün önce kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen vatandaşlar köprü ayağında su içinde hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu gördü. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sualtı polisi sulama kanalına girip çocuğu çıkardı. Yapılan kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi. Cesedin, Tahsilli Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Yezen Cumali'ye (10) ait olduğu belirlendi. Cumali’nin 2 gün önce kaybolduğu öğrenildi.

Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye özel teşekkür: Minnettarım
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye özel teşekkür: Minnettarım
Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması! Fenerbahçe...
Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması! Fenerbahçe...
Putin'den Avrupa insanının düştüğü kriz için konuştu: Sorumlusu politikacılarınız
Putin'den Avrupa insanının düştüğü kriz için konuştu: Sorumlusu politikacılarınız
Yıllık izin hakkından vazgeçilir mi işten çıkarılan işçinin yıllık izin hakkı nedir?
Yıllık izin hakkından vazgeçilir mi işten çıkarılan işçinin yıllık izin hakkı nedir?
Fransa'da son 63 yılın en kurak temmuzu yaşandı
Fransa'da son 63 yılın en kurak temmuzu yaşandı
Zeynep Billur Özkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zeynep Billur Özkaya ne iş yapıyor?
Zeynep Billur Özkaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zeynep Billur Özkaya ne iş yapıyor?
Fenerbahçe-Slovacko maçı biletlerinin satışına başlandı! Fiyatlara bakın
Fenerbahçe-Slovacko maçı biletlerinin satışına başlandı! Fiyatlara bakın
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Merkez Bankası'na destek! Diyanet'e yine fena çattı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Merkez Bankası'na destek! Diyanet'e yine fena çattı
Okan Buruk 2 ismi daha Galatasaray'dan gönderiyor
Okan Buruk 2 ismi daha Galatasaray'dan gönderiyor
Doya Doya Moda Tina Özdemir kardeşi kim, hastalığı ne?
Doya Doya Moda Tina Özdemir kardeşi kim, hastalığı ne?