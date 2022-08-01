Fenerbahçe Ezgjan Alioski'yi resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin kiralanması için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
30 yaşındaki sol bekin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.
Alioski, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla ligde 28 maçta forma giyerken 6 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.