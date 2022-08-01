Vladimir Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaşın asla başlamaması gerektiğini söyledi.

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşı 6'ncı ayında devam ediyor.

Çatışmaların şiddetinin bir artıp bir azaldığı savaş bütün dünyayı etkiledi.

Özellikle ekonomik yaptırımlar ve Avruğa Birliği ve ABD'nin Ukrayna'ya askeri ve finansal yardımları dünya çapında bir kutuplaşmaya neden oldu.

Nükleer savaş tedirginliği

ABD ve Rusya arasındaki sürtüşmenin nükleer çatışmanın fitilini ateşleyebileceği yorumları gündeme geldi.

Büyük tedirginliğe yol açan nükleer savaş ihtimali tüm taraflar tarafından küresel yıkım olarak değerlendiriliyor.

"Nükleer savaşın kazananı olmaz"

Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her 5 yılda bir düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'na mesaj gönderdi.

Putin mesajında nükleer savaşın kazananı olmayacağını söyledi.

Putin, "Nükleer savaşın kazananı olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz, uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız." ifadelerine yer verdi.