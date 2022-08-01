BIST 2.656
DOLAR 17,90
EURO 18,37
ALTIN 1.018,74
HABER /  GÜNCEL

Datça’da ve Bodrum’da 98 göçmen kurtarıldı

Datça’da ve Bodrum’da 98 göçmen kurtarıldı

MUĞLA’nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 98 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Abone ol

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 77 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salları içinde 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Bodrum ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi
Kosova-Sırbistan krizinde son durum: O karar 1 ay ertelendi, barikatlar kaldırıldı
Kosova-Sırbistan krizinde son durum: O karar 1 ay ertelendi, barikatlar kaldırıldı
Kablo hırsızları yangın çıkarıp, kaçtı! 30 dönümlük arazi küle döndü
Kablo hırsızları yangın çıkarıp, kaçtı! 30 dönümlük arazi küle döndü
Rusya'dan İngiltere'ye yeni yaptırım: 39 kişi listeye eklendi
Rusya'dan İngiltere'ye yeni yaptırım: 39 kişi listeye eklendi
Vladimir Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz
Vladimir Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz
Dolandırıcıların senaryosunu polis ekipleri bozdu! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp...
Dolandırıcıların senaryosunu polis ekipleri bozdu! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp...
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Fenerbahçe Ezgjan Alioski'yi resmen açıkladı!
Fenerbahçe Ezgjan Alioski'yi resmen açıkladı!
Bakanlıktan tahıl sevkiyatı açıklaması!
Bakanlıktan tahıl sevkiyatı açıklaması!
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 5'i çocuk 7 kişi öldü
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 5'i çocuk 7 kişi öldü