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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa finalinde Sivasspor'u yenerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğun ardından Süper Kupa mücadelesinde, Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Trabzonspor kupanın sahibi oldu.

Kupayı Erdoğan'a götürdüler
Şampiyon Trabzonspor bugün şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü.

Bordo-mavili ekibin tam kadro olarak gittiği Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye edildi.

Basına kapalı gerçekleşti
Samimi ortamda gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Trabzonspor'un, kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı da getirdiği kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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