Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirliye konut projesinin müjdesini vererek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır" dedi.

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Kabine toplantısının sona ermesiyle açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut sıkıntılarımızın üstesinden çok çalışarak, azmederek geleceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında mevcut sıkıntıları bildiklerini ve bu sıntıların üstesinden çalışarak, azmederek geleceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İnancımızda ve medeniyetimizde önemli bir yeri olan Muharrem Ayı'nın 10. günün Aşure günüdür. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle temizlenmenin. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi aynı zamanda bu günde hüzün ve matem günüdür. Muharrem ayının milletimizle beraber tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Tahıl krizinin aşılması ülkemizin gayretlerinin ürünü"

Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti. Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı. İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

"Dünya küçülürken biz büyüdük"

Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz %11 büyüme ile G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Mesela geçtiğimiz günlerde IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme oranını yukarı doğru güncellemiştir. Bu gelişmeler, küresel ticaretin hacmini azaltmış, işleyişini zorlaştırmıştır. Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğalgazda yaptığımız %80'i geçen sübvanse sayesinde vatandaşlarımızın evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.

KILIÇDAROĞLU'NA FINDIK FİYATI TEPKİSİ Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde başarıyla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler, 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar Turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işarete ediyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu seviyeyi de aşacağımıza inanıyorum. Gördünüz, Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal yine şaşırdı. Diyor ki '72 TL olarak düşündüm'. Sen düşünmeye devam et. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı? Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. 1 dolardan, 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik buna bakın. Vatandaşın dili, gönlü başka, vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz meydanda açıkladık.

"Asgari ücrette tarihi artışlar yaptık"

Bir diğer önemli ve sevindirici gelişme; küresel krizine rağmen bütçe dengemizde herhangi bir bozulmaya mahal vermemiş olmamız. Asgari ücrette tarihi artışlar yaparken, tüm ücretlerin bu kısmından gelir ve damga vergisini kaldırarak, herkese kazanç sağladık. Gelir vergisini kaldırarak, 3 milyon çiftçimizi desteklerken, basit usule tabi esnafımızı da vergiden muaf tuttuk. 2022 yılında vatandaşlarımıza vergi indiriminde vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar lirayı bulacaktır. Bu kapsamda doğumdan ev onarımına, eşi vefat eden öksüz yetimlere kadar 49 farklı yardım programı için ayırdığımız bütçeyi 11,5 milyar liraya çıkardık.

"Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Dünyanın enerji ve emtia fiyatlarındaki mevcut yükü uzun süre taşıyamayacağı açıktır. Hatırlarsanız bir dönem ayçiçek yağı üzerinden bir fırtına çıkartılmıştı. Şimdi hem ithalat kanalların açılması, hem de yerli üretimin artmasıyla bu konu gündemimizden kalmıştır. Gerekli tedbirleri alarak milletimizin bu endişeyi tekrar yaşamasının önüne geçiyoruz. Elektrik tarifelerinde yaptığımız benzer vergi indirimiyle faturaları düşürdük. Kur koruma, mevduat ve katılım hesapları büyük ilgi gördü. Bu yılın ilk 7 ayında Türk lirası ticari kredi rakamının 2.7 milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Çiftçilerimizin kullandığı kredi miktarı %82 sübvanse olmak üzere 152 milyar liraya ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu amaçla hayata geçireceğimiz arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirerek yeni adımların da hazırlıklarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü diğer alanlarla birlikte konut da yerine getirecek yeni projeler geliştirdik.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır.