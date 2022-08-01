Galatasaray Lucas Torreira için masaya oturdu! Pazarlıklar sürüyor

Galatasaray, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, oyuncunun kulübü Arsenal ile görüşmeler başladı.

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Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından orta sahaya bir takviye için harekete geçti. Ön libero için çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu Lucas Torreira'nın transferi için Arsenal ile resmi görüşmelere başladı.

Arsenal transfere sıcak bakıyor

NTV Spor'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, 1 yıllık sözleşmesi kalan Lucas Torreira’yı bonservisi ile göndermeye sıcak bakıyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.

Bu transfer için 5-6 milyon Euro seviyesinde bir bonservisi gözden çıkaran yönetim, bir yandan da oyuncu tarafı ile görüşme halinde.

Oyuncu en az 3 yıllık sözleşme istiyor

Arsenal’de yıllık 5.5 milyon Euro kazanan Uruguaylı orta saha en az 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

Arsenal'a 31 milyon Euro'ya transfer olmuştu

2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'a yaklaşık 31 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.