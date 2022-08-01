BIST 2.656
DOLAR 17,90
EURO 18,37
ALTIN 1.018,85
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray Lucas Torreira için masaya oturdu! Pazarlıklar sürüyor

Galatasaray Lucas Torreira için masaya oturdu! Pazarlıklar sürüyor

Galatasaray, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, oyuncunun kulübü Arsenal ile görüşmeler başladı.

Abone ol

Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından orta sahaya bir takviye için harekete geçti. Ön libero için çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu  Lucas Torreira'nın transferi için Arsenal ile resmi görüşmelere başladı.

Arsenal transfere sıcak bakıyor
NTV Spor'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, 1 yıllık sözleşmesi kalan Lucas Torreira’yı bonservisi ile göndermeye sıcak bakıyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.

Bu transfer için 5-6 milyon Euro seviyesinde bir bonservisi gözden çıkaran yönetim, bir yandan da oyuncu tarafı ile görüşme halinde.

Oyuncu en az 3 yıllık sözleşme istiyor
Arsenal’de yıllık 5.5 milyon Euro kazanan Uruguaylı orta saha en az 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

Arsenal'a 31 milyon Euro'ya transfer olmuştu
2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'a yaklaşık 31 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Datça’da ve Bodrum’da 98 göçmen kurtarıldı
Datça’da ve Bodrum’da 98 göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi
Çevik Bir hakkında tahliye kararı verildi
Çevik Bir hakkında tahliye kararı verildi
Kablo hırsızları yangın çıkarıp, kaçtı! 30 dönümlük arazi küle döndü
Kablo hırsızları yangın çıkarıp, kaçtı! 30 dönümlük arazi küle döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti
Vladimir Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz
Vladimir Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz
Dolandırıcıların senaryosunu polis ekipleri bozdu! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp...
Dolandırıcıların senaryosunu polis ekipleri bozdu! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp...
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Fenerbahçe Ezgjan Alioski'yi resmen açıkladı!
Fenerbahçe Ezgjan Alioski'yi resmen açıkladı!
Bakanlıktan tahıl sevkiyatı açıklaması!
Bakanlıktan tahıl sevkiyatı açıklaması!