Türkiye'den Irak için 'itidal' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ta yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Irak'taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin biran evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasını temenni edildiği vurgulandı.

Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurgulanırken, ilgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.