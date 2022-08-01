Hull City Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak üzere

Hull City, Fenerbahçe forması giyen Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak üzere.

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Acun Iılıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor.

A Spor'un haberine göre Hull City, Fenerbahçe forması giyen Pelkas transferini bitirmeye çok yakın. Habere göre Hull, Pelkas için Fenerbahçe'ye 3 milyon sterlin bonservis ödemeye hazır.

Fenerbahçe ile 67 maça çıkan Pelkas, 13 gol atmıştı.