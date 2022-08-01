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Hull City Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak üzere
Hull City, Fenerbahçe forması giyen Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmak üzere.Abone ol
Acun Iılıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor.
A Spor'un haberine göre Hull City, Fenerbahçe forması giyen Pelkas transferini bitirmeye çok yakın. Habere göre Hull, Pelkas için Fenerbahçe'ye 3 milyon sterlin bonservis ödemeye hazır.
Fenerbahçe ile 67 maça çıkan Pelkas, 13 gol atmıştı.