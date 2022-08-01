Çok sayıda ülkeden Türkiye'ye çabaları nedeniyle teşekkür mesajı

Türkiye'nin girişimleri ile ilk tahıl gemisinin Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan ayrılması uluslararası toplum tarafından olumlu karşılandı. Çok sayıda ülkeden Türkiye'ye çabaları nedeniyle teşekkür mesajları paylaşıldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından tahıl sevkiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir diplomatik başarıdır." dedi.

Türkiye'nin diplomasi başarısı dünyada büyük yankı uyandırdı

Odesa limanından tahıl sevkiyatının Türkiye'nin çabalarıyla başlaması uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uluslararası kurumlar ve ülkeler, Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşmak için sıraya girdi.

BM genel sekreteri

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'ye teşekkür etti. Sevkiyata ilişkin çabaları takdir ettiğini söyleyen Guterres, "Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

Nato genel sekreteri

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg Odesa'dan ilk sevkiyatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum." dedi.

Polonya

Polonya'dan da Türkiye'ye teşekkür geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, tahıl koridoru konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti.

ingiltere

İngiltere'den de "gıda krizini hafifletmeye yönelik önemli bir adım" açıklaması geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss gemilerin güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini söyledi. "Rusya Odesa Limanı'nı tekrar bombalamamalı" dedi.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının önemine vurgu yaptı. İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasına ilişkini olarak, "Bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır" açıklamasında bulundu.

Rusya

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da tahıl ihracatı yapacak ilk geminin yola çıkmasının olumlu olduğunu söyledi. "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz" dedi.

Ukrayna

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo ise tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Norveç: Gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım.

Norveç

Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye’ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.

İTALYA

İtalya Dışişleri Bakanlığı, şubat sonundan bu yana ilk kez tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabında, "İtalya, ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirecek geminin Odessa Limanı'ndan hareket etmesini memnuniyetle karşılıyor. Küresel gıda krizini hafifletmek için bu ihracatın mevcut taahhütler doğrultusunda devam etmesini sağlamak gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Ukrayna'nın Odessa limanından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmasının Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli şekilde ihracını sağlayacak anlaşmanın uygulanması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

BM himayesinde akdedilen anlaşmanın zaman içinde devam ettirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda Fransa, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin seferberliğini memnuniyetle karşılamakta." ifadesine yer verildi.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter’dan yaptığı açıklamada, tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Kararlı çalışmaları için Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) ve BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’na (UNCTAD) teşekkür eden Linde, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Linde, ülkesinin, tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.