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Galatasaray Victor Nelsson'a gelen teklifleri reddetti! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray Victor Nelsson'a gelen teklifleri reddetti! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray, Torino ve Sevilla'nın gözünü diktiği Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı. Aslan ayrıca Danimarkalı oyuncu için gelen teklifleri kabul etmedi.

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Marcao'nun ardından, Galatasaray'ın bir diğer stoperi olan Victor Nelsson'a da teklifler yağıyor.

Bonservis bedeli belirlendi
Galatasaray, Danimarkalı genç stoper Victor Nelsson'u 20 milyon euro bonservis bedelinin aşağısında takımdan göndermemeye karar verdi.

Teklifleri reddetti
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, oyuncuna gelen teklifleri kabul etmedi. Sevilla 12 milyon euro bonservis bedeli ve başarı bonusları, Torino 10 milyon euro bonservis bedeli ve başarı bonusları önermişti. İki takım da tekliflerinde sonraki satıştan pay maddesi bulunuyordu fakat Galatasaray teklifleri yetersiz buldu.

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