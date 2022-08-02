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PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı

PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı

Bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplama suçlaması ile yakalanan 12 şüphelinin 5’i tutuklandı. Aralarında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö.’nün de bulunduğu 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Cuma günü İstanbul, Van ve Muğla’da bir dizi operasyon gerçekleştirmiş, aralarında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö.’nün de yer aldığı 12 şüpheli yakalanmıştı.

Çoğunluğu örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürülen, aklını çeldikleri kişileri PKK’nın kırsal kadrosuna aktarma arayışında oldukları saptanan şüphelilerin TEM Şubedeki sorguları dün tamamlandı.

Öğleden sonra emniyetten Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen 12 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlılardan ikisi hakkında ev hapsi cezası uygulanırken, aralarında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö.’nün de bulunduğu 5 şüphelinin ise “adli kontrol” şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

pkk
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