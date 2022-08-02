BIST 2.656
DOLAR 17,90
EURO 18,42
ALTIN 1.021,39
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP'li Altay: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal

CHP'li Altay: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Altay, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay yaptığı açıklamada, "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar. Eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" ifadelerini kullandı.

"Kış böyle geçmez"
Kasım ayında seçim olma ihtimalinin hâlâ olduğunu söyleyen Altay, "Her şeye rağmen yaz geçiyor. Elektrik faturaları düştü, doğalgaz kombi yakmıyoruz ama bu kış böyle geçmez" ifadelerini kullandı.

"Gönüllerdeki aday falan değil..."
Altay, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.

İlgili Haberler
Metropoll anketi inanılmaz! Erdoğan'a rakip olan seçilirmiş Mansur Yavaş, Ali Babacan, Meral Akşener...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
1 Ağustos altın yükseliyor! Gram 1022 lira oldu İslam Memiş 'zirve yapar' dedi tarihi açıkladı
Foto Galeri 1 Ağustos altın yükseliyor! Gram 1022 lira oldu İslam Memiş 'zirve yapar' dedi tarihi açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
105 kişiden 28 milyon lira kazandılar Adana'da şafak vakti operasyon
105 kişiden 28 milyon lira kazandılar Adana'da şafak vakti operasyon
Et fiyatlarına zam geldi İstanbul’da haziranda 17 kasap kapandı
Et fiyatlarına zam geldi İstanbul’da haziranda 17 kasap kapandı
Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de
Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de
Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı
Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı
Paraguay'da bir senatörün gölde cesedi bulundu
Paraguay'da bir senatörün gölde cesedi bulundu
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Demet Akalın'dan tepki çeken hareket! Garsonun kafasından aşağı şampanya döktü
Demet Akalın'dan tepki çeken hareket! Garsonun kafasından aşağı şampanya döktü
PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı
PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı
El-Kaide lideri Zevahiri drone saldırısıyla öldürüldü
El-Kaide lideri Zevahiri drone saldırısıyla öldürüldü
Galatasaray Victor Nelsson'a gelen teklifleri reddetti! İşte bonservis bedeli...
Galatasaray Victor Nelsson'a gelen teklifleri reddetti! İşte bonservis bedeli...