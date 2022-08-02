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2022 engelli maaşları ödemesi ağustos ayında ne zaman ödenir?

2022 engelli maaşları ödemesi ağustos ayında ne zaman ödenir?

Temmuz ayında yapılan son zammın ardından engelli maaşlarına da yeni zam geldi. Buna göre yeni 2022 yani engelli maaşları 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi. Peki ağustos ayı engelli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

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Ağustos ayında devlet tarafından engelli vatandaşlara ödenecek olan 2022 maaşları ne zaman yatacak sorusu gündemde. Engel durumuna göre değişen 2022 maaşları temmuz ayı zamnımdan sonra yeniden arttı.

Bilindiği gibi şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı. Peki Engelli maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile engelli aylığı ne zaman yatacak?

Engelli maaşı kaç para: 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.

Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi yararlandı.

Engelli maaşı kaç para oldu: Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi.

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