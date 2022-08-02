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Ülkeyi sarsan haber! Ünlü senatörün cesedi gölde bulundu

Ülkeyi sarsan haber! Ünlü senatörün cesedi gölde bulundu

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın tanınmış senatörlerinden Zulma Gomez'in, Alto Parana bölgesine bağlı Acaray Gölü'nde cesedi bulundu.

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Paraguay basınında çıkan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Alto Parana bölgesine bağlı Acaray Gölü'nde, ceset bulundu.

Yapılan incelemenin ardından cansız bedenin 61 yaşındaki senatör Zulma Gomez'e ait olduğu ortaya çıktı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Gomez'in ölümüne ilişkin cinayet riskinin olup olmadığına dair kapsamlı bir soruşturmanın açıldığı bildirildi.

Gomez'in göle düşmesi sonucu, başını sert bir kayaya çarparak hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmasına rağmen görgü tanığı Gomez'in torunu, senatörün göle düştüğünü görmediğini belirtti.

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