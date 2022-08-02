Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Sarı torba kaçınılmaz!

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Siirt'in Pervari ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonu "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" diye duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müştereken başlatılan, J-SİHA ve P-İHA destekli olarak icra edilen Eren Abluka-27 operasyonunda Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun M-16 silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.