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Rusya'dan flaş dolar ve euro hamlesi: 9 Mart 2023’e kadar uzatıldı

Rusya'dan flaş dolar ve euro hamlesi: 9 Mart 2023’e kadar uzatıldı

UKRAYNA'daki savaş devam ederken Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Rusya Merkez Bankası, ülkede nakit euro ve dolar çekimine yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığını duyurdu.

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Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların devam etmesinin gerektiğine işaret edildi.

Rus mali kurumlarının Batılı ülkelerden nakit döviz alamadığı duyuruldu. Bu nedenle, döviz çekimine yönelik kısıtlamalar 9 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.

Dolar ve euro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs’ta kalkarken, dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyordu.

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