Tuncer Çiftçi kimdir, aslen nereli kaç yaşında Tuncer Çiftçi mehdi olayı nedir?

Geçtiğimiz yıllarda Beni en çok sevenler şelalenin altına girsin diyerek kadınları buz gibi şelaleye sokan sözde hoca Tuncer Çiftçi yine gündem oldu. Televizyon ekranlarında dua ile hastaları tedavi ettiğini söyleyen Tuncer Çiftçi merak konusu oldu. Peki kimdir bu Tuncer Çiftçi, kaç yaşında, aslen nereli ve Tuncer Çiftçi asıl mesleği nedir?

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Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video ile sözde hoca Tuncer Çiftçi yeniden gündem oldu. Bir dönem süt ve peynir işleri ile de uğraşan Tuncer Çiftçi'yi birçok kişi kadınları buz gibi şelalaye sokması ile tanıdı. "Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak” sözleriyle buz gibi şelaleye sokan Tuncer Çiftçi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Gonca TV sahibi olan Tuncer Çiftçi yeni Adnan Oktar mı? Tuncer Çiftçi, kaç yaşında, aslen nereli ve Tuncer Çiftçi asıl mesleği nedir?

Süt ve peynir işiyle uğraştıktan sonra 2005 yılında Koceeli'ne gelerek GONCA FM'i kurduktan sonra kendisini 'Mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi'yi birçok kişi kadın müritlerini şelaleye sokmasıyla tanıdı ve o dönem bu olay çok konuşuldu.

Tuncer Çiftçi, 1970 yılında İstanbul Levent'te dünyaya geldi. Aslen Kastamonulu olan Tuncer Çiftçi evli ve 4 çocuk babasıdır.

Dua ile hastaları tedavi ettiği iddasıyla televizyon programlarında canlı dua seansı yapan Tuncer, şifa arayan bir grup kadını “Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak” sözleriyle buz gibi şelaleye sokmuştu.

Gonca TV sahibi olan Çiftçi, Türkiye'nin yeni Adnan Oktar'ı olarak anılmıştı. Kendisinde keramet olduğunu, onunla uğraşanın başının beladan kurtulamayacağını sık sık dile getiren Çiftçi, birçok ilde verdiği programlarda ‘Sizi her türlü hastalıktan kurtaracağım.’ diyerek insanlardan para toplamıştı.

Sahip olduğu radyo istasyonunda "Elektriklerimizi kesecekler, bize bağış yapmazsanız bu güzel duaları size ulaştıramayacağız.’ diyerek para topladığı da iddia edilmişti.

Cennet garantili mezar taşı: Durun daha bitmedi elbette! Radyosunda ‘cennet garantili mezar yeri’ sattığı da konuşulmuştu hatta insanlar kapış kapış mezar yeri satın almıştı. Binlerce kadınla etkinlikler düzenleyen Çiftçi, kadın müritleriyle umre ziyaretine bile gitmişti.

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Tuncer Çifti'nin de artan mahkeme dosyaları nedeniyle 2018 yılında yurt dışına kaçtığı ve İngiltere'den yayınlarına devam ettiği söylenmişti.

Şimdi ise Kendini "Mehdi" ilan eden Tuncer Çiftçi'nin kadın müritlerinin paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videodaki kadınlar Tuncer Çiftçi için "Allah Nuru" ifadelerini kullandı.

Bu videonun dışında Tuncer Çiftçi'nin, doğum gününde uzun namlulu silahlarla çektiği video da ortaya çıktı.